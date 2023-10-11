有全台最美農會之稱的中埔穀倉農創園區正在舉辦「18鄉鎮技藝展」，5天吸引3000多人次入場觀展。（呂妍庭攝）

嘉義縣文化基金會歷經4年探訪36位藝師，除拍製《嘉藝手路》18部紀錄片、出版《嘉藝36技》新書，並在中埔穀倉農創園區辦「18鄉鎮技藝展」。（呂妍庭攝）

嘉義縣文化基金會推廣、傳承民間技藝，歷經4年探訪36位藝師，除拍製《嘉藝手路》18部紀錄片、出版《嘉藝36技》新書，並在有「全台最美農會」之稱的中埔穀倉農創園區辦「18鄉鎮技藝」展，國慶連假前開展，雖一度遇上颱風攪局，但能看到精彩工藝和AR科技，至昨天10日為止，5天已吸引3000多人次入場觀展。

文化基金會指出，「18鄉鎮技藝」展分成生活和信仰兩大主題區，從過去日常生活常見的竹編、木作，到信仰孕育的傳統技藝，穿越時空回到過去，一覽當時就近取材並重視生態永續的年代，藝師展現先人智慧，更隨時代演變，進而發展出文創及潮流商品，造就高手就在民間的文化傳承力，難得可以網羅技藝精萃，歡迎民眾把握最後展期，來一場富有教育意義與傳統文化的饗宴。

嘉義縣長翁章梁說，嘉義有很多傳統技藝的老師傅，他們擁有厲害的手藝，至今還致力於這些手藝，文化基金會為保存、推廣這些瀕臨失傳的民間技藝，歷經4年探訪36項技藝，做影像紀錄、出版成冊。

翁章梁說，「嘉藝36技」成果展結合AR科技、實體手作品，可近距離欣賞到竹編竹鼓、磚雕、檳榔染；還有古蹟修復、手繪布袋戲佈景等等，甚至透過IG濾鏡和紙糊大士爺一起合照，以及動畫版的火化昇天，歡迎大家一起來拍照、打卡、發限動！

中埔農會總幹事李甯潔表示，這次與文基會合作協助展覽，推出現場每天前100名完成指定任務的觀展民眾，可獲得穰穰直賣所50元折價券及絲瓜系列保養品7折券，連假期間吸引人流前來觀展，也讓農會銷售業績創下不錯成績，且看過展覽的民眾都一致好評，非常成功。

文化基金會指出，連假期間，不少家長帶著小孩或是家中長者觀展，是一場適合全家參觀的展覽，展出時間至10月15日，開放時間為上午9點30分至下午5點30分，每日下午3點安排專人導覽介紹，還有機會獲得3D立體書籤，由於參展人數超乎預期，將再加碼抽出竹編包與詢問度很高的《嘉藝36技》書籍，請大家鎖定追蹤嘉義縣文化基金會社群臉書、IG。