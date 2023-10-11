雪霸國家公園管理處將於10月21日晚間在汶水遊客中心舉辦「秋季悠遊雪霸觀星趣」活動。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

秋高氣爽正是觀賞美麗星系的最好時節，雪霸國家公園管理處將於10月21日晚間6：30－9：30，在汶水遊客中心舉辦「秋季悠遊雪霸觀星趣」活動，歡迎民眾踴躍參加。

炎炎夏日暑氣漸漸趨緩，橫跨天際的銀河慢慢西移，飛馬座所帶領的秋季眾星已然躍出地平線，王族眾星座訴說著迷人的宮廷軼事，如果您已錯過8月的英仙座流星雨，2023年底前還有什麼流星雨？未來還有什麼彗星？歡迎有興趣的大小朋友們同來雪霸汶水遊客中心，在秋季星空下聽專業的老師介紹秋季王族星座，及未來1年值得期待的星空盛事，一起享受涼爽微風中精采的夜空秀。

雪管處表示，活動將在10月13日上午9時起開始受理線上報名，報名網址：https://portal.spnp.gov.tw/registration/；洽詢電話：（037）996100轉850、851。活動免費，名額150位，歡迎有興趣的民眾報名參加。