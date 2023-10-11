即使去年晶片需求降溫導致台積電股票遭到大幅拋售，但過去10年來，台積電的股票投資報酬率仍逼近400%，比標普500指數的投報率高出1倍多。

這份報告列舉出有關台積電的三大重點，並說明為什麼該公司為這檔超級明星股叫屈。

●台灣在晶片領域的主導地位是一把雙面刃

報告指出，美國祭出的出口管制措施使中國難以取得先進的邏輯晶片，投資人擔心這將使中國入侵台灣的風險升高，但如果中國真的人侵台灣，那麼所有股票和全球經濟都將受到重創，而不僅僅只有台積電受害。由此來看，台積電的股價似乎被低估了。

台積電目前本益比約為14.4，處於過去20年來的區間底部。對於一家年營收與獲利長期維持2位數增長的公司而言，這是一筆價廉物美的交易。

●晶片需求乏力恐持續到2024年

台積電去年營收大幅成長29%，但智慧手機、物聯網和高效能電腦晶片銷售疲弱使台積電受到衝擊，其第二季營收下滑10%，每股盈餘年減23%。公司高層表示，雖然人工智慧（AI）晶片需求暴增，但不足以彌補整個半導體產業的疲軟。

智慧手機晶片佔台積電業務高達三分之一。日前一些零售巨頭相繼警告消費者需求疲軟。如果消費力萎靡不振、經濟陷入衰退，那麼智慧手機市場的復甦可能延後。

繼8月營收下滑13.5%後，台積電近日公布，與去年同期相比，9月營收又跌了13.4%。過去三個月來，台積電股價已經下跌13.8%。

然而The Motley Fool在報告中指出，這似乎又是一個已經反映在股價中的風險。在發布9月營收報告當天上午，台積電股價上漲約1%。儘管晶片需求放緩，但今年以來台積電股價仍然上漲19%。

●台積電的長期上漲空間值得冒險

報告指出，台積電雖面臨短期風險，但其股票可能為投資人帶來豐厚的回報。

由於iPhone 15 Pro可望迎來旺季，公司高層預估自家的3奈米晶片產量將在第四季大幅成長。擴產雖給短期獲利帶來壓力，但長期來看將帶來回報。台積電重申未來幾年營收CAGR（複合年均成長率）將介於15%～20%，而利潤升高將使獲利加速成長。

華爾街普遍預期到2025年，台積電營收將達到1000億美元、每股盈餘達到8.07美元。以預期本益比平均為20倍來看，台積電的股價應該要來到161美元，潛在報酬率高達83%。

報告指出，即使存在這三大風險，但投資人應該在投資組合中為台積電保留適當部位，其上檔空間是值得這麼做的。這個世界總會發明新產品，並需要更多運算能力。這是一個必然的機會，將引爆對台積電尖端晶片的需求，並為股東創造超越大盤的回報。