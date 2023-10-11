新竹縣規畫7處社會住宅基地，內政部國家住宅及都市更新中心繼湖口鄉「新湖好室」2月決標後，竹東鎮「東林好室」近日也上網招標，縣長楊文科歡迎優質廠商投標，指在社宅興建完成前，會積極推動包租代管及住宅補貼等政策，提供弱勢家庭、就業及就學青年資源輔助，保障居住權益。

產發處副處長姜禮仙表示，新竹縣社會住宅目前7處基地分別為，竹北市2處、竹東鎮3處及湖口鄉2處，縣府在竹東鎮先期規畫評估1處，餘6處為國家住宅及都市更新中心執行，涉及都市計畫變更部分由縣府配合辦理。

進度最快的是，2月決標的湖口鄉「新湖好室」社會住宅，鄰近新湖國小及愛勢村活動中心，基地面積2567.34平方公尺，規畫興建地下2層、地上11層，提供130戶的社宅，同時增加社福功能，預計設立日照中心及托嬰中心，預計2027年完成。

住都中心日前上網招標竹東鎮仁愛段「東林好室」，鄰近竹東火車站、竹東鎮公所及郵局，面積1627平方公尺，興建地上10層的社宅，初步規畫90戶，並設置托嬰中心。

另外，湖口鄉「信勢安居」社宅，基地坐落於湖口鄉信勢村達生路橋旁，目前正由住都中心規畫，未來將提供小家庭及就業就學青年為主。

姜禮仙表示，2020年辦理「社會住宅包租代管計畫」至今共計851件，第4期500件已開跑，委託兆基和及大管家2家租賃業者辦理招租作業，提供房東地價稅等稅率優惠、每年最高1萬元修繕補助等，弱勢戶最低享5折租金優惠，符合條件的民眾可善加利用。

此外，112年度住宅補貼政策，中央擴大租金補貼專案新竹縣申請5565件，營建署已覆核合格1264件，其餘尚在審查階段。自購住宅貸款利息補貼申請308件，修繕住宅貸款利息補貼申請42件，審核結果預計12月函送申請戶。