德國今天公布提供烏克蘭價值約11億美元的援助計畫，包括防空系統、武器和戰車；英國和北歐盟國同樣宣布對烏提供1.23億美元軍援，補強烏軍在清除雷區等方面的裝備。

路透社報導，在德國，國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）說：「德國將持續持續支援烏克蘭，提供它最迫切需要的防空、彈藥和戰車。」

「透過這項新的『冬季援助套案』，我們將在未來幾個月進一步提高烏克蘭武裝部隊的作戰準備狀態。」

法新社報導，另一方面，英國國防部表示，總額超過1億美元的軍援新方案將提供烏軍士兵穿越雷區，橫越河流和戰壕的所需設備，同時還包括重型工事車輛，藉以摧毀俄羅斯埋設的非爆炸性障礙物，並協助烏軍建立防禦陣地以保護關鍵的國家基礎設施。

英國國防部表示，這項新方案為英國管理的「國際烏克蘭基金」（International Fund for Ukraine, IFU）一部分。此基金係由英國、挪威、荷蘭、丹麥和瑞典等國家籌組而成。

烏克蘭夏季反攻行動未在戰場上取得預期成果之後，西方盟國趕在冬季來臨之前，競相撥交武器給烏克蘭。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）表示，新的防空平台將有助於保護平民免受俄羅斯對烏克蘭的「野蠻轟炸」。

英國國防部表示，烏克蘭「現在是地表上布雷最多的國家」，這已成為烏國今年反攻行動的一大障礙，掃雷能力對於協助其推進至關重要。

夏普斯補充說，承諾的新裝備將「為烏克蘭士兵提供突破俄羅斯致命雷區之所需」。

英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）表示，新的軍援方案是50個國家為支持烏克蘭抗俄，所做出的史無前例且持續性努力的最新舉措。

拉達金說：「如果我們團結一致，堅持到底，那麼俄羅斯將接連失利，烏克蘭終將獲勝，對全球安全至關重要的秩序也將能維持。」