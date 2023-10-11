中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康（中左三）11日舉行「戰鬥藍再動員，國民黨要過半」記者會，除召集全台33位國民黨立委參選人，國民黨總統參選人侯友宜（中左）、前高雄市長韓國瑜（中右）也現身。（陳信翰攝）

中廣董事長趙少康與國民黨前副主席郝龍斌今（11）日號召「戰鬥藍」集結，除召集全台33位國民黨立委參選人，國民黨總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜也現身。值得注意的是，侯友宜因有行程先離開，離去前對著韓比出「六」的手勢，是否代表會後還要打電話保持聯繫，引發議論。

侯友宜、韓國瑜今同台引發關注，兩人一開始互動熱絡並頻咬耳朵，甚至在上台大合照時，兩人也互相扶著腰上台，還躲在台上戰鬥藍看板後談了好一陣子。

韓國瑜在致詞時提到，許多海內外藍營支持者對國民黨失望，覺得國民黨有很多事情不敢大聲講出來，他期許戰鬥藍擦亮國民黨的招牌，要文能戰、武能鬥，並祝福侯友宜高票當選。侯友宜則指出，若他當選總統，而國會沒有過半也沒用，因此要支持理念相同，守護中華民國安全、兩岸和平、把民進黨弊案的公平正義還給台灣人民的戰鬥藍。

據《TVBS新聞網》報導，在活動尾聲時，侯友宜因要趕下個行程，因此向一旁的韓國瑜告知，隨後比出「六」的手勢。該報導認為，此舉似乎是侯友宜會後還要與韓國瑜通電話，要他保持聯絡。