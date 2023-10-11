吳映潔赴紐約參加時裝周，在街頭拎萬寶龍Extreme 3.0系列142斜背包。（Montblanc提供）

萬寶龍Extreme 3.0系列單肩包，2萬9700元。（Montblanc提供）

萬寶龍Extreme 3.0系列142斜背包，3萬4600元。（Montblanc提供）

萬寶龍Extreme 3.0系列146托特包，3萬8400元。（Montblanc提供）

萬寶龍Extreme 3.0系列迷你單肩包，2萬4500元。（Montblanc提供）

國際各大時裝周接連登場，台灣藝人也恭逢其盛，吳映潔（鬼鬼）、吳玉璽日前前往紐約與巴黎朝聖看秀，與時尚零距離，獲得第一手的時尚資訊，在街頭揹著新款萬寶龍（Montblanc）熱銷皮件Extreme 3.0系列包款，實用百搭又時尚，是旅遊不可缺少的良伴。

日前出席紐約時裝周的吳映潔（鬼鬼），近來轉變造型，有別以往可愛路線，改以女人味十足的幹練女強人造型，一身帥氣皮衣秋裝搭配牛仔褲，再背上萬寶龍Extreme 3.0系列黑色142斜背包，站在時尚之都紐約的街頭，散發自信與魅力。

近來參與實境節目《嗨！營業中2》的音樂才子李玉璽，深受觀眾喜愛，日前他受邀出席巴黎時裝周，在凱旋門前及香榭大道的萬寶龍旗艦店外街拍，一襲丹寧裝扮搭配Extreme 3. 0系列松石藍單肩包，還刻意將包包放在胸前，不僅更加時尚，且不怕在巴黎街頭被偷被搶優雅自在的模樣十分吸睛。

萬寶龍Extreme 3.0系列包款強勢回歸，除了現有的經典黑、英倫綠和典雅灰，本季新增松石藍色調，顯得更加年輕有活力，且機能更完備、尺寸更多元，還可透過混搭手法完雙色Two Tone時尚，完美詮釋都市旅人的個人風格。