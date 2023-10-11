新竹台大分院生醫醫院第2期研究大樓暨國際醫療中心新建工程，歷經9次流標，原本雜草叢生的預定地，日前被舖上水泥，似要做停車場，立委林為洲指生醫2期25.7億的工程，經採機電標跟營建標分開發包，終於「10次革命」成功決標，將在17日辦理動土典禮。

林為洲去年10月對生醫2期持續流標問題，帶同立法院環衛委員現勘，發現台大生醫醫院興建經費是由教育部、國科會及衛福部共同負擔7成，台大自籌3成，在1期工程完成後，2期工程預算只剩13.6億元。

林為洲說，因疫情造成國內營建物價和工資飆漲，加上台積電在寶山擴廠搶工，生醫2期從2020年11月開始招標，13.6億的預算和工期都不足，招標資料也未加入物價調整機制，根本沒有廠商來投標，不斷流標。

台大將生醫2期興建經費不斷調整到25.7億元，工期也延長到3年半，並減做1樓國際醫療中心、2樓健檢中心及3到5樓實驗室與研究中心，林為洲建議機電標跟營建標分開發包，先完成建物結構，終於「10次革命」成功，在8月2日決標！

林為洲說，生醫2期研究大樓預定地1400坪，原本雜草叢生，院方日前整地舖設水泥，是準備17日舉行動土典禮，不是要做停車場，預計2027年3月完成地下2層、地上9層的研究大樓暨國際醫療中心。

林為洲說，生醫2期研究大樓未來完工後，減做的區域要另案發包，估計經費要8億元，台大要再想辦法自籌經費，因生醫醫院的源頭是國發會主導，屆時經費缺口問題，應由中央召集國發會、國科會及教育部協調，按比例分攤7成經費。