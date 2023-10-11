天氣轉趨涼爽，但逢連假，登革熱疫情仍處於高點，疾管署公布，過去一周以來，再度新增2527例，未如原本預估中秋後翻轉趨勢，並新增19重症，5死亡病例。

疾病管制署今天公布上周新增5例本土登革熱死亡個案，年齡介於60多歲至80多歲，均為男性且具潛在疾病，於發病後4至18日內因病情惡化不幸過世。

依據疾管署統計，國內上周新增2527例登革熱本土病例，另新增本土重症病例19例及死亡病例5例。

新增確診個案居住地台南市(2248例)、高雄市(168例)、雲林縣(50例)、嘉義縣(21例)、屏東縣(15例)、新北市(7例)、桃園市及彰化縣(各4例)、台北市及嘉義市(各3例)、臺中市(2例)、新竹市及南投縣(各1例)。

疾管署公布上周登革熱疫情，仍舊處於高峰。鄭郁蓁攝影

疾管署表示，國內近7日新增本土病例數較前7日下降，可能因連續假期部分門診休診影響，評估傳播風險仍高，須持續觀察。

今年截至10月10日累計1萬5561例本土病例，個案最多的前三個縣市分別為台南市1萬4017例、高雄市711例、雲林縣499例。全國共有11個縣市出現病例，病例數為近10年同期次高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案占37％，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26％)；

今年累計本土重症病例86例，年齡介於未滿10歲至90多歲，另累計死亡病例25例。