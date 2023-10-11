本屆時裝設計新人獎，隆重邀請國際時尚界的巨匠和指標性時尚媒體組成評審團，陣容堅強，包括資深設計師Maroussia Rebecq(法國)、藤原大(日本)、竇騰璜，時尚媒體ELLE國際總監Valeria Bessolo Llopiz(法國)、台灣赫斯特媒體發行人暨集團營運長楊欣怡，產業專家ONE O Ltd.時尚整合行銷公司CEO松井智則(日本)、新光三越百貨郭思婷時尚總監、紡拓會紡織品設計處處長江夏碧等。評審團指出本屆創意令人驚艷，巧妙地將古代的編織技巧賦予服裝現代美學，重新詮釋服裝新氛圍；素材選擇也很創新，可水洗牛皮紙拼接出宛如網購紙箱的樣貌，增添視覺與質感的趣味；利用可拆卸重組的多元組合概念，也更有層次地提昇實用價值。每一件作品都凸顯其獨特性，呈現多樣的創意風采。

優勝獎也表現出色，韓順之的作品「是一之一」和曾芳琳的作品「Nada」各獲得5千美元獎金；此外，黃詠琪、王昱欣、莊翔荃等3位獲得優選獎（最佳布料使用、最佳版型運用和最佳商業潛力獎），分別獲得3千美元獎金。

今年度，由力麗(1444)企業股份有限公司、力鵬(1447)企業股份有限公司、可恩迪股份有限公司、旭寬企業股份有限公司、旭榮製衣股份有限公司、財團法人福琳工商發展基金會，贊助高達近新台幣130萬元的總獎金，也由Samsung提供Galaxy Tab S系列旗艦平板，作為決賽服裝動態評選使用。所有決賽作品將配合臺北時裝週系列活動，於松山文創園區2號倉庫持續展示至10月16日。