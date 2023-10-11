60歲好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）2017年的離婚官司鬧得沸沸揚揚，事後強尼戴普獲判無罪洗清冤屈，事件也隨之落幕。豈料，這場世紀官司近日又被挖出「關鍵證物」，提及安柏赫德續演《水行俠2》一事被踢爆疑似因她的富豪前男友馬斯克介入施壓，消息一出震驚外界。

據外媒《VARIETY》報導，強尼戴普粉絲砸重金揭露當時官司的關鍵物證，就是安柏赫德的治療師寫下的便條紙，內容提到安柏聲稱傑森摩莫亞（飾演水行俠）希望開除她，並指控傑森摩莫亞在片場喝到爛醉，且導演溫子仁對待她的方式宛如「賤民」直接對她大吼，「我甚至無法在社群發表《水行俠》的內容」，疑似責怪安柏赫德鬧出風波。

報導也提到深陷爭議的安柏赫德竟然能夠繼續出演《水行俠2》的原因，是因為當時她的富豪男友馬斯克透過律師發信威脅發行商：「留下安柏，不然就毀掉一切」，內幕曝光後，安柏赫德、傑森摩莫亞所屬經紀公司、導演溫子仁及馬斯克至今沒有回應。

目前只有DC影業出面澄清表示，《水行俠：失落王國》片場沒有喝醉一事發生；而對於導演溫子仁爭議，表示他向來尊重工作夥伴，打造片場和樂氣氛；最後關於安柏赫德「換角」一事，考量安柏赫德與傑森摩莫亞缺乏化學反應，所以才重新考慮選角。