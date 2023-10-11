士林一名攤販正妹上空僅穿圍裙烤魷魚爆紅，照片吸引近5萬人按讚，而身分被起底正是JKF女郎晴天，雖然許多網友對她吸睛的火辣身材讚譽有加，但不乏酸民冷言嘲諷，對此，她特地發文強調：「我的奶是真的」。

晴天上空僅穿圍裙烤魷魚照爆紅後，遭到酸民嘲諷：「如果不是露假奶，誰要吃你的烤魷魚，賣肉還要裝作是在靠技能賺錢，笑死」，對此，她霸氣反嗆：「吃了什麼嘴巴那麼髒啊?廚餘還大便?噁心」，接著狂酸對方：「而且我的奶是真的，真假分不清楚，是傻?賣肉至少也比你還會賺」，還撂下狠話：「一堆智障酸民，不喜歡可以滾」。

JKF女郎晴天霸氣反擊酸民。（圖／ee4646ee IG）

晴天接著上傳穿著印有國旗圖案的泳裝照，上半身白皙肌膚一覽無遺，傲人的火辣曲線更是搶盡目光，接著表示：「國慶日我要特別澄清，我的奶是真的，不然我一定做到G罩杯」，這才知道上傳這張照片的用意是要「驗明正身」，對此，許多網友留言力挺：「毋需理會酸民攻擊啦」、「到底哪些自以為是專家 在說我們晴天是假的」、「你是最棒的！永遠支持」。

晴天次到士林夜市攤位烤魷魚，據悉是YouTuber黑男企劃的節目內容，就此走紅的她，除了感謝所有人支持之外，不忘向攤販老闆致謝：「謝謝老闆教我烤魷魚，魷魚好吃」。