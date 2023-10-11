新北市中和區公所主辦「中和點燈文化節」洋溢濃濃東南亞風情。（高鈞麟攝）

緬甸、泰國、越南、原住民、客家居民穿起傳統服飾走秀，現場還展示緬甸傳統樂器。（高鈞麟攝）

為提倡多元文化，新北市中和區公所主辦「中和點燈文化節」洋溢濃濃東南亞風情，中和區長楊薏霖及中華民國緬甸歸僑協會李沛理事長今（11）日共同點亮第一盞燈，並將於21日在中和華新街（南洋美食街）舉行，活動當天特別邀請緬甸天籟美聲張龍及多國藝文表演，精彩可期。

來自全球各地的新住民及移工匯聚新北市，全台超過16萬名緬甸歸僑，有8萬多名居住於新北市，其中約4萬緬甸歸僑住在中和區華新街，中和可說是緬甸歸僑的第二個故鄉。

宣傳活動由緬甸著名的點燈宮廷舞開場，緬甸、泰國、越南、原住民、客家居民穿起傳統服飾走秀，現場還展示緬甸傳統樂器，讓民眾體驗異國風情文化。

楊薏霖表示，今年活動特別邀請《全能歌手》10強選手張龍、多國藝文表演，亦有緬甸、泰國、印尼等多國傳統服裝帶來祈福舞、傳統舞、流行舞、手鼓音樂舞蹈及中和在地學校演出，還有踩街、高僧誦經祈福、平安紅繩祈福、祈福許願卡、網美拍照區。

活動現場特別打造一條通往幸福的燈海隧道，佈滿著耀眼繁星、珠潤月圓及閃耀鑽石等夢幻燈飾。另安排好禮大放送活動，包含「FB打卡抽歡樂禮」、「來就送摸彩，萬元豪華禮」等總計超過6萬元的獎品。