桃園市復興山區經常停電民怨不斷，本月8日更發生因停電幼童半夜上廁所點蠟燭釀火災，一家8口驚險逃生。台電桃園區處說，復興區停電原因除颱風影響外，還有鳥獸築巢、樹竹成長及獵人誤擊等，近年已在羅馬公路、巴陵地區執行工程改善供電設備，期盼減少停電頻率及復電效率。

台電桃園區處統計，今年復興區高壓饋線停電，1至8月共發生6次，而9月發生5次，其中包含3次為海葵颱風來襲期間，10月2次皆是小犬颱風來襲導致。台電桃園區處電務副處長徐丕謀指出，今年夏天以來，復興山區停電事故主要因樹竹碰觸配電線路，以及民眾打獵時誤擊電纜線引起，在接獲停電事故後，都在第一時間派員至現場查修，為強化復興山區的電網韌性、提升供電可靠度，未來除持續價加強線路巡視工作，當發現樹竹成長接近配電線路，或是鳥獸在配電線路上築巢狀況，會立即清除與剪除，必要時會設置鳥獸驅趕設施。

他說，針對永久性改善具體方向，針對羅馬公路配電線路，預定在今年底增加5處自動化線路開關，最大好處是當發生停電事故時，可以加速故障偵測，隔離故障區間，讓健全段由系統自動復電，縮小停電範圍，加速搶修效率，可提升羅浮、奎輝、擇仁、長興4里復電效率。

另外，針對跨越山谷距離較長，或是土質比較鬆軟配電線路，在2020年啟動改以輸電鐵塔柱架設高壓線路改善，以加強巴陵地區供電線路穩定，這項工程預計興建25座鐵塔座，目前已經完成12座，若工程順利的話，預計在2024年底完成巴陵地區線路改善工作。

復興區代理區長謝宇軒說，山區都是高架電桿沒有地下化，常受到大風或枯樹倒塌，甚至還有野生動物觸碰造成停電，復興區經常輪流停電，甚至區公所也會突然停電，大家都很困擾。奎輝里長李香蘭則說，台電目前在大溪有服務站，距離太遠，建議台電在復興羅浮設置服務站，一旦停電可以馬上會勘搶修，縮短復電時間。