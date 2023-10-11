前衛福部長陳時中與民進黨港湖立委高嘉瑜「種下心結」；陳現擔任民進黨總統參選人賴清德台北市競總主委，被問到輔選高相關議題時，陳時中表示，黨就是一體的作戰，「如果是個人自然有個人選擇，既然已經接任競總主委，必然每位立委都是我輔選重心」。

高嘉瑜尋求連任，因台灣基進立委參選人吳欣岱參選，泛綠面臨分裂危機。陳時中今接受網路直播節目「齊有此理」專訪，被問到港湖選區，他強調，每一區都很重要，即便沒有吳欣岱的挑戰，港湖區「一對一」本來就很難選了，國民黨立委參選人李彥秀長期在地方服務，聽說對於網軍也投資很多，空戰、陸戰都很好，不太容易選，高只能重申自己對民主的信念，得到選民的認同，才有辦法殺出一條血路。

陳時中談到高嘉瑜，今也再度向支持者喊話，「除了周邊有些凸槌把它去掉以外，還是民進黨的」；吳欣岱非常優秀，「未來」一定會有出頭天的一天。相信高嘉瑜會充分感覺到，還是自己的人比較好，若是要靠「其他人」，選舉的時候就會感受到壓力在」。

被問到港湖區泛綠整合，未來是否有溝通機會？陳時中不諱言，他相信很難，各自努力吧，（台北市）每一區都是需要加注力量的。