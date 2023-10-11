犯嫌移送畫面。（影片 / 劉詠韻攝）

新北市三重區成功路昨（10）日晚間8時許發生一起凶殺命案！警方指出，一名25歲楊姓男子返回租屋處時，由52歲王姓室友幫忙開門，王男疑因不滿開門後未聽聞「謝謝！」因此持刀要追砍楊男，卻反被奪刀身中4刀，送醫後宣告不治。警方獲報後，循線於住處50公尺外將楊嫌逮捕歸案，訊後全案依《傷害致死罪嫌》移送法辦；今午2時許由三重警分局押送至地檢署進行偵辦。

三重警分局表示，楊男與王男相識多時、為室友關係並同住於三重區成功路某處公寓，且據悉平時二人早生嫌隙。楊男昨10日晚間8時許返回住處後，因未攜帶鑰匙於是請王男幫忙開門，王男詢問「不用說謝謝喔？」楊男當下立刻表示歉意，並補說謝謝。

未料，王男卻情緒失控，拿出隨身攜帶的軍用刺刀作勢要攻擊楊男。雙方互相拉扯、扭打，王男手中的刺刀後被楊男奪去，楊則持刀反刺對方，造成王男胸口2處刀傷、背部及腹部各1處刀傷。

楊男犯案後隨即逃離現場，王男則倒臥在樓梯間痛苦哀號，鄰居見狀後報警處理。警方趕抵現場後，將王男送往台北馬偕醫院搶救，但最終仍於晚間9時許宣告不治。

三重警分局於昨晚間案發地約50公尺外逮捕楊嫌，並起獲作案刺刀，已將楊嫌帶回中興派出所偵訊，訊後全案依《傷害致死罪》移送新北地檢署偵辦。