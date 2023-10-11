想要活力充沛，除了運動和良好作息外，正確的飲食也很重要。對此，三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻表示，男性若想要兼顧體力與魅力，絕不能忘記補充精胺酸，它存在於許多食物當中，包括肉類、海鮮、乳製品、穀類、堅果種子類、豆類及水果等皆可攝取得到。其中他提到，香蕉即是補充精氨酸的好水果。

高銘鴻在臉書粉專「泌尿科 高銘鴻醫師」發文表示，精胺酸有助促進男性生理機能、蛋白質合成及提高免疫力等功效，男性若想要兼顧體力與魅力，絕不能忘記補充，並點名三高族群、健身運動員、常加班勞累的上班族，更需要好好攝取。

根據世界衛生組織建議，成人男性每日精胺酸建議攝取量為8公克。至於該如何從食物中獲取？高銘鴻盤點7大來源，包括肉類，牛肉、豬肉、雞肉；海鮮，鱈魚、鮭魚、鮮蝦、螺、鮪魚；乳製品，奶酪、乳清、牛奶；穀類，蕎麥、燕麥；堅果類，花生、堅果、芝麻、可可；豆類，黑豆、黃豆、綠豆；水果，香蕉。

高銘鴻補充，精氨酸是精子蛋白的主要成分，有助維持生殖系統正常。另外，營養師王證瑋先前提到，攝取足夠的蛋白質，可以補足人體胺基酸的需求，其中的精胺酸對於維持性功能上也有許多研究支持，同時還可以預防心血管疾病之發生。