「運動企業」永慶房屋致力為員工打造充滿運動風氣的健康職場外，更熱情贊助運動賽事，希望讓大家一起「動起來」。今年永慶房屋再次贊助第四屆WILL POWER永慶盃慈善公益籃球賽，支持有籃球夢想的運動好手，10/3於新北市板橋體育館舉行開幕儀式，由新北市政府教育局局長張明文等貴賓親臨現場，給予參賽隊伍勉勵與支持。

多元競賽、訓練營及園遊會 打造籃球元宇宙嘉年華

第四屆WILL POWER永慶盃慈善公益籃球賽，除了原有的國小、國中、高中組籃球分組賽外，首度加入大專組賽事，總計吸引超過百支隊伍報名！此外，還有刺激的三對三鬥牛競賽、籃球訓練營與公益園遊會，邀請職籃球員、健身網紅三健客等人共襄盛舉。

WILL POWER國際體育交流協會理事長呂逢凱表示，今年賽事規模比往年更盛大！除了分組賽外，還新增三對三鬥牛競賽、籃球訓練營，及慈善公益園遊會。籃球訓練營為了讓更多熱愛籃球的民眾有機會參加，還特地分兩梯次舉辦，第一梯次於10/07、10/08登場，第二梯次則在11/25、11/26熱血展開！希望今年多元的活動讓參加的選手和孩子們不只打球打得開心，更透過比賽互相學習與成長！也非常感謝永慶房屋每年都大力支持，讓賽事一年比一年更精采。

第四屆WILL POWER永慶盃慈善公益籃球賽熱鬧開打，共有超過百隊報名參賽。圖/永慶房屋提供

為了讓運動向下扎根，培養孩童基礎籃球技能，孕育未來的籃球選手，今年WILL POWER國際體育交流協會特別推動第一屆籃球訓練營，由前中華隊國手羅興樑親自指導小球員們投籃、防守、傳球與三分線得分等技巧，學習正確的籃球知識。訓練營分為國小及國中組，針對不同年齡層孩子客製化訓練課程，希望替小小選手們的籃球之路打下良好基礎。

在板橋第二運動場的舉行的慈善公益園遊會也是今年賽事的一大亮點！園遊會以公益為出發點，攤位所得將回饋贊助基層運動團隊，幫助台灣運動員持續進步。園遊會中除了各式美食外，還有親子遊戲、文創商品等，一次滿足參觀民眾的吃喝玩樂需求！永慶房屋更熱情贊助150頂活動帳篷，希望民眾逛得開心，也逛得舒適。

永慶房屋贊助第四屆WILL POWER永慶盃慈善公益籃球賽，為台灣體育文化盡心力。圖/永慶房屋提供

永慶房屋力挺台灣體育 以實際行動贊助賽事

永慶房屋楊哲彥協理表示，永慶房屋長期回饋社會，並且發揚永慶身為運動企業的精神，積極贊助各項體育活動，一起推廣台灣的體育文化、讓更多民眾一起瘋運動！很開心看到WILL POWER籃球賽一年比一年更盛大，參賽的學校也越來越多。永慶房屋內部也舉辦各項運動比賽，鼓勵員工培養運動好習慣，現在正舉辦中的《第八屆永慶盃壘球賽》將一路爭戰到11月，每年還有羽球、籃球及健走賽，實踐「聰明工作，健康生活」的核心精神。

永慶房屋更年年獲得教育部體育署頒發的《運動企業認證》，未來，永慶房屋將會持續秉持著「你的全力以赴永慶力挺相助」精神，支援有夢想有目標的運動員們，為台灣體育發展盡一份力量。