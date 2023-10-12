從需求面來看，DIGITIMES研究中心透過新聞稿表示，筆電高階消費機種因今年基期較低、規格有感提升，2024年出貨將反彈；商務市場因Windows 10作業系統將停止更新，可望帶動2024年下半年企業換機潮。

報告預估，2023至2028年全球筆電出貨量的年複合成長率（CAGR）將達3%，2024年通貨膨脹緩和與新品上巿，將推動巿場成長4.7%，結束2年的衰退；2025年因景氣進入新一輪擴張，預期筆電出貨量將成長6%，為未來5年成長率最高的一年。

DIGITIMES研究中心進一步表示，2027年筆電市場預估將出現小幅收縮，南韓面板廠軟性有機發光二極體（OLED）產能將逐漸開出，並獲蘋果採用。

觀察筆電面板顯示技術，DIGITIMES分析師蕭聖倫指出，2023年因巿況不佳及品牌商積極清倉，平價的傳統非晶矽（a-Si）面板占比將增加至76.7%，但後續仍將受到其他高階顯示技術的取代而逐年下降。

蕭聖倫說，華碩及三星電子等品牌先前看好硬式OLED面板，因成本及品質等問題，仍不會受到廣泛採用，預期至2026年韓廠8代線軟性OLED產能開出後，占比才能開始顯著提升。

蕭聖倫認為，採用Arm架構處理器筆電2023年占整體出貨比重將不增反減，主因全面採用Arm架構處理器的蘋果筆電2023年出貨明顯衰退。2024年蘋果筆電將採用台積電3奈米製程處理器，帶來較高效能，加上高通自行開發運算核心的Oryon處理器將上巿，可望拉動占比回升，預期2026年Arm架構處理器筆電出貨將持續成長至2700萬台以上。

此外，市場研究機構TrendForce調查指出，美國與歐洲兩大主要筆電消費市場的經濟前景不明，壓抑傳統季節性採買動能，且部分需求於第2季提前浮現，預估2023年第3季筆電出貨量季增幅度將收斂至3.8%，達4413萬台；2023全年筆電市場出貨量預計為1.63億台，年減12.2%。

觀察2024年走向，TrendForce指出，隨著市場庫存轉為健康，且預期通膨壓力漸趨穩定，2024年全球筆電出貨量有望落底反轉。然而全球消費環境依舊承壓，需求即便緩步回升，市場尚未出現高度樂觀訊號，TrendForce預期2024全年筆電出貨量成長幅度約2%至5%，將略高於疫情前水準。

TrendForce認為，在庫存問題排解後，整體筆電市場將緩步恢復健康的流動，而能否期待更高幅度的出貨成長，還要持續觀察中、美兩大消費市場走向。