以巴衝突持續擴大，住在特拉維夫的部落客陳俞安描述到超市採購狀況，雖然滿滿人潮，但令她意外的是「他們好理性也好安靜」，需要什麼拿什麼並不貪多。結帳區擠得水泄不通，但大家很有耐心的排隊等候。一場戰爭，讓她看到以色列人很不一般的特質和想法「雖然我需要，但別人和我一樣需要。」

陳俞安在臉書中表示，戰爭第4天時，以色列朋友前一晚發訊息提醒她要去買些瓶裝水、乾糧、手電筒、充飽行動電源，為任何未知的狀況先做準備。「看來是以色列民眾群組間彼此瘋狂轉傳提醒」。

她到超市時已見滿滿人潮，雖然架上的食物、物資都還充足，唯獨缺了瓶裝礦泉水。於是她和朋友決定隔天一大早8點再到大賣場看看有沒有水可以買。

陳俞安說，暴風雨來臨前的大採買，身為台灣人她並不陌生，衛生紙、泡麵能拿多少就拿多少，拿到店家要明文限制每人每次購買數量。因此一大清早她摩拳擦掌、蓄勢待發，甚至都換上運動鞋才出門。心想不知道裡面會是什麼樣的搶糧畫面，而且以色列人平常那麼吵，講話很大聲，裡面應該又吵又亂。

早上8點多，賣場才開門不到半小時，裡頭已滿是和她們有相同想法的民眾，前來賣場採購。但令她意外的是，他們好理性也好安靜，先列好採購清單，「需要什麼拿什麼，真的不貪多」。

大家共同的必需品是水和衛生紙（這裡瓶裝礦泉水也缺貨，衛生紙架上所剩無幾，但工作人員補貨中），她觀察每一台購物車，裡頭的衛生紙都只有一袋，她甚至目睹一位年輕女士拿了兩袋衛生紙給媽媽，媽媽卻對她說：「拿一袋就好，我們家還有。」

結帳區要結帳的人和推車擠得水泄不通，隊伍並不明顯，但她卻看到民眾在互相禮讓對方先結，「大家好有耐心的排隊等候」。

陳俞安表示，我們常說「日頭赤焱焱，隨人顧性命」，患難當前自顧不暇，這是在所難免的人性，但在以色列戰爭當下，她卻看到他們行出很不一般的特質和想法：「雖然我需要，但是為我們打仗的士兵更需要；雖然我需要，但別人和我一樣需要。」

大批台灣網友則是前往留言表示，「這樣的精神才讓他們能夠生存到現在，真不容易」；有網友說「看到衛生紙之亂…，台灣人素質有待加強」。