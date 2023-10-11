桃園自2001年起辦理桃園眷村文化節，至今邁入第23屆，今年活動從7日開跑，將串連中壢馬祖新村、大溪太武新村及龜山憲光二村，重新詮釋並活化眷村文化，其中太武新村將於21日、22日舉辦主題市集、放映喜劇片《詐團圓》等，邀請民眾一起歡度十月假期。

文化局長邱正生表示，今年桃園眷村文化節以「眷湧．雋永」為主題，市內共有6個行政區內會辦理精彩的活動，從社區共同參與到特色藝文活動展覽應有盡有，另也會將眷村鐵三角中壢馬祖新村、大溪太武新村及龜山憲光二村串連起來，鼓勵民眾到各個眷村走動、懷舊。

邱正生說，10月21日將以主題市集《太武藝市 X 眷節齊家聚》揭開序幕，這次市集除了設有多樣品牌攤位之外，園區將邀請原住戶及居民以「一家一菜 X 老照片徵集」的方式，由每人帶1道茶點、老照片，透過遊戲互動方式，分享舊時生活趣事。傍晚更會在園區大道設置戶外電影，放映喜劇片《詐團圓》，讓在眷村中相聚的民眾笑中帶淚、意猶未盡。

不僅如此，園區同時還有2檔特展《河西實況LIVE LIFE》以及《未知旅程Unknown Noise》藝術家進駐成果展，前者與在地區民結合藝術家轉譯呈現地方觀察帶入藝術人文觀點，探查不同年代到訪河西聚落的人們及所帶來的文化影響力。後者是今年度進駐藝術家作品成果聯展，從各自從空間、歷史與人文自然不同角度出發，並與原住戶和當地居民共同創作，以藝術手法重新詮釋太武新村歷史。

除了靜態展覽，10月21日當天還有今年進入藝術徵件決選的「太武停看聽」與「精神防空洞」2件作品導覽體驗活動，由藝術家吳韋廷與夢霧所文化創意有限公司廖子瑄親自現身解說，帶領民眾深入了解藝術家們如何從園區歷史脈絡之中，轉譯成為藝術裝置。

邱正生另還提及，米倉劇場於13日、14日更將推出全國首演並與眷村有關的戲劇「家祭」，該部戲劇為2021至2022年桃園市文化局與財團法人榮民榮眷基金會合作，全國徵選的得獎作品，由劇作者徐妙凡細膩地用文字呈現屬於眷村獨特的時代特色，歡迎民眾一起來看戲。