許多男女到了適婚年齡都會選擇聯誼，尋找另一半，一名男網友發現，最近收到很多工程師朋友喜帖，新娘的工作都是銀行業，好奇行員已經超越老師成為工程師結婚首選？對此老司機回答，銀行行員會理財、薪水高、且人美又會打扮，根本大加分。

原PO日前在PTT發文，在聯發科工作的工程師朋友們，最近都要結婚發喜帖給他，發現他們的新娘竟都是在銀行業工作，且不約而同都是公司辦聯誼認識，讓他驚訝難道銀行員已經超越老師，成為工程師的老婆首選了嗎？

問題一出後，引起許多網友回覆，分析原因「行員穩定上下班，不會亂跑呀」、「會打扮就贏了」、「比較多單純妹子大學畢業就進銀行，薪資也比一般工作高，聽起來又不錯，一待就好幾年，就算換工作也是換銀行」、「答案是為了理財」、「銀行妹大概僅次於護理師和空姐」、「我之前跑銀行修電腦的，真的滿多銀行櫃員老公都是工程師」。

還有不少老司機直言，「絲襪就贏了」、「黑絲讚」、「因為銀行會挑長相啦，一切都是看外表，而且有財務背景也可以幫忙理財很方便」、「品行端正、會幫理財、容貌中上，還要求什麼」。