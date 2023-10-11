例行賽狂掃101勝登頂美聯的金鶯，分區系列賽對陣外卡打上來的遊騎兵，竟連一場都沒有辦法拿下，慘遭三連戰橫掃，加上光芒、藍鳥同樣以外卡賽二連敗結束賽季，進軍季後賽的美東3支隊伍，合計打了7場比賽卻一場都沒贏。根據ESPN報導，同分區球隊留下0勝7負，改寫了1969年大聯盟納入分區制度後最差紀錄。

美聯東區過去擁有「火藥庫」之稱，兩支豪門球隊洋基、紅襪同屬該分區，彼此視為眼中釘的他們不斷在休賽季招兵買馬，目標就是比對方更強，不過兩支球隊本季罕見同時落馬，遭到分區其他3支球隊踩在腳下，無緣闖進季後賽，若不是紅襪在例行賽最後一個月氣力放盡，美聯東區可望完成5支球隊勝率都在5成以上的希罕成就。

被稱為最強分區的美東，5支球隊合計勝率5成54，金鶯豪奪101勝站上聯盟龍頭，99勝的光芒勝場數更是遠高過太空人、遊騎兵（90勝並列），連藍鳥都有89勝的水準。但是進入一切重新歸零的季後賽，美東球隊以0勝7負慘淡收場，是自1990年紅襪0比4遭運動家橫掃後（當時各聯盟只有2個分區，分區龍頭直接打聯盟冠軍賽），美東再以全敗之姿結束賽季。

短兵相接的季後賽，很大程度取決於隊伍的氣勢和狀態，尤其以年輕球員為主體的金鶯，碰上2連勝掃掉光芒、由老教頭波奇（Bruce Bochy）執教的遊騎兵也沒輒，短期決戰的難度再次被凸顯出來。目前另一邊的太空人也以2勝1負領先雙城，美聯冠軍賽有可能會是德州內戰。