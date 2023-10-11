民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦表示，小犬颱風來襲時，民眾目擊拍下的側翼小黨看板「公然打臉」賴清德畫面。（民眾黨台南市黨部提供／洪榮志台南傳真）

台南市「選舉味」最濃的南區中華西路、健康路口，再度上演看板大戰。台灣基進今天掛上最新看板，不僅左批民眾黨總統參選人柯文哲，還上打國民黨台南市立委參選人王家貞。對此，民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦也不甘示弱反嗆，過往柯文哲喊出「維持現狀」，就成為綠營所說的「中共同路人」；反觀民進黨公然在國慶大典喊出「維持現狀」是兩岸最大公約數，側翼怎麼突然全噤聲？

台17線的中華西路為南北向重要道路，健康路則是連接安平、東區的東西向要道，每天路過的人車潮十分龐大。其中，位於路口三角窗的透天店面，上方高掛民進黨總統參選人賴清德與立委林俊憲、林俊憲、柯文哲、王家貞、台灣基進黨等5塊政治立場迴異的看板，加上彼此互動、互嗆，被公認為全台南市「選舉味」最濃的路口。

台灣基進日前在此處掛出看板，指著看板左邊的柯文哲說，「左邊那位說：中國要他選總統」之後，王家貞也在眾看板上方掛出「我們都支持王家貞」的橫幅看板，還強調要爭取下方不同政黨的人支持。今天台灣基進特別更新看板內容，除維持「左邊那位說：中國要他選總統」，還新增「上面那位說：她贊成統一」。

對此，蔡宛秦表示，台灣是民主自由國家，針對任何政黨，為了搶政黨票所做的任何創意文宣都予以尊重，也不予置評。

不過，蔡宛秦也嗆說，民進黨不要把國人都當傻子，側翼們也不要急著護主，執政黨公然在國慶大典喊出「維持現狀」是兩岸最大公約數，側翼怎麼突然全噤聲？過往柯文哲喊出「維持現狀」就成了綠營所說的「中共同路人」，也難怪日前小犬颱風來襲時，側翼小黨看板公然「打臉」賴清德的畫面被民眾目擊拍下，顯然連老天爺都看不下去執政黨的「無恥雙標」。

蔡宛秦重申，柯文哲的兩岸政策向來明確表態「台灣自主、兩岸和平」，在確保台灣人民保有現有的民主自由政治體制及生活方式之下，來跟對岸交流、對話，並在互相認識、了解、尊重、合作、諒解等5個互相下互動，促進交流，增加善意，讓兩岸的惡意降低，減少兩岸發生戰爭的風險。

反觀，民進黨的兩岸論述，一變再變，直到蔡英文執政的最後一年，在昨天的國慶演說中，也表述對台海和平穩定的訴求；身為總統參選人的賴清德，也一改「務實的台獨工作者」的態度，重申自己會延續蔡總統的「四個堅持」維持兩岸現狀，維護台海及區域的和平穩定，顯見為了選舉連自己所堅信的價值都可以出賣。