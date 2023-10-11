臺商對新南向國家的投資顯著增加，由臺灣及經第三地到主要新南向國家投資金額，累計已超過1000億美元，蔡英文總統今天表示，臺灣在高科技領域有無可替代的優勢，我們積極將這些優勢納入「數位新南向」計畫，期能協助發展智慧製造及數位經濟轉型的夥伴國家。

「2023玉山論壇：亞洲創新與進步對話」今天上午舉行開幕式，國安會祕書長顧立雄、外交部長吳釗燮、諾魯總統昆洛斯、澳洲前總理莫里森、美國前駐聯合國大使克拉芙特、日本眾議員古屋圭司、美國亞太經濟合作資深官員莫瑞等人也出席活動。

蔡英文以英文致詞表示，玉山論壇今年已邁入第7屆，自2017年首度舉辦以來，已有逾3000人參加這個區域論壇，包括來自26個國家的230多名國際領袖和在各領域的傑出專家及學者。

她說，自2016年她擔任中華民國總統以來，就開始推動新南向政策，促進臺灣與新南向夥伴國家在各個領域的廣泛合作。成立「玉山論壇」的區域對話機制，就是其中的一項重要計畫。每一屆論壇都聚焦於討論亞洲和印太地區在全球經濟中可以扮演的關鍵角色，以及如何促進及擴大區域的合作，藉此凝聚印太夥伴共榮發展的集體意識。

隨著世界衛生組織（WHO）在今年5月宣布疫情緊急狀態的結束，蔡英文認為，我們正邁入一個充滿挑戰的全新時代。今年玉山論壇以「為亞洲發展開啟新藍圖」為主題，就是冀盼在新南向政策至今的成就基礎上，促進更具包容性和韌性的發展願景。

她細數7年多耕耘和努力的成果，我們和新南向夥伴國家建立了前所未有的緊密經濟連結。2022年，我們與新南向國家的貿易總額突破1800億美元，對這些國家的出口額也達969億美元，都創下歷史新高，與2016年相較，分別成長達88％和64％。

我們對新南向國家的投資顯著增加，她引用相關統計，臺商由臺灣及經第三地到主要新南向國家投資金額，累計已超過1000億美元，創造逾數百萬個就業機會；2016年至2022年新南向國家對臺灣的投資累計達54億美元，光是2022年即達到21億美元，較2016年增加8倍。

她說，臺灣的銀行也在新南向國家拓展服務據點，目前已達339個分行和辦事處，較2016年增加70％。我們也正開始在7個東協國家設立10個醫療中心，以協助拓展當地醫療健康產業。

在旅客的交流方面也有顯著成長。蔡英文指出，從今年1月到7月，已有超過273萬人次來自新南向國家旅客造訪臺灣，占該期間來台旅客總數的84％。臺灣在「全球穆斯林旅遊指數」（GMTI）中名列前茅，彰顯臺灣整體展現出的友好與尊重，受國際肯定。

在教育方面，臺灣深受東協國家和印度學生青睞。從正式學位及交換學程到各領域研究，學術合作蓬勃發展。她舉例，2016年以來，各大專院校已招收逾20萬名來自越南、印尼、馬來西亞、泰國及印度等新南向國家的學生。「我們樂見許多畢業生選擇留在臺灣服務，成為我們和新南向國家的橋梁」。

由於臺灣在高科技領域無可替代的優勢，蔡英文表示，我們也積極將這些優勢納入「數位新南向」計畫，期能協助發展智慧製造及數位經濟轉型的夥伴國家。

她強調，臺灣強大的科技實力和製造能力，成為區域及全球供應鏈重組中，不可或缺的關鍵角色。臺灣海峽的安全和穩定，更是不可或缺的重要部分。新南向政策是我國印太戰略的核心，我們已向區域夥伴及全世界證明，臺灣是最可靠、最安全，也是最可信賴的合作夥伴；臺灣的屹立不搖，是全世界安全與繁榮的最有力保障。

她向所有關心印太情勢者保證，臺灣是面對區域挑戰時的重要解方。現在，當我們往更具包容性和韌性的發展之路邁進時，我們將繼續深化與新南向政策合作夥伴和其他理念相近國家的連結，並盡一己之力，確保印太地區人民的繁榮。