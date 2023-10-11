屏東縣政府為提升旅宿業整體品質，11日宣布2023年首屆屏東友善旅宿選拔「金鑰獎」活動正式起跑，選拔過程分3階段進行，屏縣府將聘請相關專家、學者代表參與選拔過程評分，找出屏東旅宿各類友善的代表店家。

屏縣府交通旅遊處副處長倪國鈞表示，屏東擁有豐富地景與多元文化，深感最有溫度的旅行是在「人」的互動與交流，旅宿業者就是扮演著歡迎來自全球各地好朋友到訪屏東接待的觀光使者，對於推動縣內觀光非常重要。

根據統計，屏東目前合法旅宿有102家旅館及1092家民宿，為讓整體住的品質提升，於是誕生「金鑰獎」的選拔推動想法，希望透過選拔，除肯定獲獎旅宿業者外，更希望透過觀摩交流，讓成長中的同業也有學習目標。

屏縣府分析，民眾出遊需求如毛小孩安置及因應高齡化來臨，與結合大家關心的環境及在地議題等，首推以「寵物友善」、「高齡友善」、「環境友善」、「在地友善」區分4大類進行「金鑰獎」友善旅宿選拔評選。將選出8家業者，縣府將提供官方宣傳及行銷。