「美利四重奏美元定存專案」除存期一個月外，還有存期3個月，利率5.35%，每筆起存額10萬美元；存期6個月，利率5.3%，每筆起存額5萬美元；存期12個月，利率5.2%，每筆起存額2萬美元。

華南銀行本次專案活動期間，延續前次臨櫃結購的匯率優惠外（客戶臨櫃結購美元，享賣出牌告匯率3.5分減碼優惠），為提供更便捷的e化服務，透過華南銀行+APP、SnY APP及網路銀行，於營業時間中即時「結購美元存款」承作此專案，皆可享牌告賣出匯率3.5分減碼優惠，讓客戶換匯減碼有感。此次專案活動期間只到113年1月31日。

華南銀行也提醒民眾仍須注意匯率走勢，避免日後美元轉換回新臺幣或其他幣別所可能產生之匯率兌換風險，建議留意市場走勢並分批佈局美元資產為宜。另優利定存如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率，其利息計算方式依實際存款期間（包括不足月零星日數），以存入當日本行美金各期別「牌告利率」八折計息；未存滿一個月者，不予計息。建議客戶應先安排資金或評估運用情形後再行申辦，以享有專案最大收益。