國慶焰火昨(10日)在台中施放，提早20分鐘開始引發民怨。民眾黨台中市議員江和樹今(11日)在市議會提出質疑，這是市民期待，為何提早20分?是中央還是地方問題?盧秀燕回應，是我們3位首長(她、立法院長游錫堃、蔡英文總統)的問題，因為主辦單位認為政治人物致詞會很長，有空留一定時間，結果大家很體貼，想說民眾想看煙火，要講短一點，才會一下下就致完詞了。

盧秀燕說明，是我們3位首長的問題，老實講主辦單位覺得政治人物致詞都會講很長，都有空留一定的時間，但是大家很體貼，想說大家想看煙火，我們要講短一點，致詞一下下就說完。

江和樹質疑「你怎麼會去相信他們？」「這個時間很重要捏」、「那可以讓表演團體先表演?」盧秀燕苦笑說，「不然只好請總統與市長上去跳舞？不然怎麼辦」。

盧秀燕進一步說，警察同仁主管、滅火器也很委屈，邀請大家一起來吃台中美食，就是個誤解，大家都是希望活動、節目好，各司其職，難免造成一點誤會，我做個東，大家來吃點台中美食，籌備這麼大活動，有誤解，相信彼此都沒有惡意，都很有責任感。