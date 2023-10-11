溫玉霞指出，5月冷凍豬肉進口量比4月大增超過1350多噸，6月更暴增至2239公噸，質疑獎勵回溯是刻意洩漏消息和內線交易。（截取自國會頻道直播畫面）

為確保國內糧食安全並提供業者增加進口豬肉量的誘因，中央畜產會6月2日公告「112年維穩我國豬肉供應及建立國內豬肉儲備量獎勵辦法」，獎勵業者於5月1日至9月30日止進口的豬肉每公斤補助6元。藍委今(11)日於立法院指出，獎勵辦法6月才公布，結果5月的進口豬肉已大增，質疑是內線交易。

國民黨立委吳怡玎表示，6月2日才公布「112年維穩我國豬肉供應及建立國內豬肉儲備量獎勵辦法」，這個獎勵期間到5-9月，為何獎勵可以回溯到5月？而且5月進口量還大幅增加，業者怎麼知道6月2日會有這個獎勵辦法？

國民黨立委溫玉霞指出，5月冷凍豬肉進口量比4月大增1350多噸，6月更暴增2239公噸，為何獎勵可以回溯？難道是刻意洩漏消息和內線交易？

國民黨立委李德維也說，廠商從下單、拉貨到港口、船運再到台灣，最快也要7月才能到，結果5月的進口數就已經大增，質疑畜產會私下提前通知少數業者，有圖利之嫌。

農業部代理部長陳駿季說明，絕對不是內線交易，有些進口商會依據國內價格來決定釋出時機，而該獎勵辦法的設計是要鼓勵業者進口後可以盡快釋出到市場，所以才採回溯方式，獎勵也不是業者有進口就給，而是買進釋出後才會給獎勵。

根據農業部統計，申請獎勵情況並不如預期，截至10月5日向畜產會申請獎勵的豬肉進口量僅5186公噸，僅佔目標獎勵數5萬公噸的1成，雖目前實施期間已經結束，但業者仍可陸續申請到10月底截止。