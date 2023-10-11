巴勒斯坦伊斯蘭激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日突對以色列發動襲擊，引爆區域戰火，以軍已宣布進攻哈瑪斯根據地加薩走廊。有旅居以色列的台灣YouTuber，昨（10）日發布影片分享當地最新情況，除了開箱家中的防空洞，也曝光當地人對這次戰爭爆發的心聲。

YouTuber頻道「以色列美角」本以介紹當地旅遊留學相關資訊為主，近日戰爭爆發後每天都上傳1支影片報平安，並分享當地狀況，而在昨天上傳的最新影片中，「以色列美角」公開家中的客房，可看到該房間的窗戶有鐵欄杆加固，房門有兩層，在牆上還有方便空氣流動的室內窗。

「以色列美角」表示，若是有緊急狀況，他們一家只需要躲入客房即可，不需要像其他人躲到樓梯間的防空洞，這樣一來，心理的壓力也就沒那麼大了。

此外，「以色列美角」也分享了鄰居對這次戰爭的看法，她提到，這名鄰居老奶奶經歷過多次中東戰爭，對於哈瑪斯武裝分子的暴行感到相當憤怒，但被問到戰爭爆發，是否會離開以色列時，鄰居堅定的表示不會，因這裡是她的家。