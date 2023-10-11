國碳科因經濟解封、極端氣候，帶動防火需求開展升溫，9月營收0.48億元，月增2.13％，年成長19.9％；前三季減營收4.92億元，年增45.08％。

國碳科今年外銷訂單除配合美國經銷商通過超過百項認證；大陸防火填塞材料市場也因防火意識抬頭，用量遠大於台灣，目前均使用歐美高端產品，亦為開發目標市場，採爭取大單與長單方式。伴隨各國基建積極推展，營運加速衝刺。

上品深耕氟素產業應用，下游產業為半導體、電子化工品、面板及化工業四大類；半導體營運比重達8成，主為國內晶圓大廠、電子級化學品供應商與半導體統包廠。上半年因大陸市場拉貨動支撐，淨利9.14億元、年增13％，EPS 11.56元。

分析師認為，上品目前在手訂單約在68億～69億元，仍維持高檔，業績呈波動是認列時間點隨客戶建廠進度後延；後市成長動能端視半導體建廠作業轉順回升。伴隨大陸客戶需求表現仍屬穩健，加上遞延訂單逐步發酵，預期最快明年第一季就能看到上品營收重拾成長。

上品指出，全球半導體長期投資趨勢持續拉升，營運發展持穩看好。韓國預計2026年引領全球300毫米晶圓廠設備支出，投資額302億美元，幾為今年157億美元兩倍。

台灣預計2026年將投資238億美元，高於今年224億美元。大陸預計到2026年支出將達161億美元，高於今年149億美元。美洲設備支出預計將從今年96億美元增長近一倍，2026年達188億美元。