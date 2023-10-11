中醫大新竹附醫響應世界骨質疏鬆日，17日舉行衛教講座和免費骨質密度篩檢活動，院長陳自諒表示，50歲以上男性約有2成有骨質疏鬆，女性則高達3成，預防骨折就是維持中老年人生活品質重要的課題。

副院長王鍵元指出，17日上午9點到下午4點半，在醫療大樓一樓大廳將提供「足部超音波骨質密度檢測」免費篩檢， 不分男女，50歲以上民眾優先。上午9點和下午1點半各有一場「保骨不骨折，作伙對抗骨質疏鬆症」的衛教講座，同時也有兩位醫師特別門診諮詢，歡迎民眾踴躍參與。

骨科醫師劉俊良指出，骨質疏鬆症高危險群包含50歲以上停經女性、 65歲以上男性、類風濕性關節炎、長期服用類固醇、甲狀腺或腎臟疾病患者，平時沒有症狀，但卻是造成骨折的無形殺手。

劉俊良說，一般人跌倒並不容易骨折，但骨質疏鬆的人，一跌倒就可能出現手腕、髖關節、腳踝或脊椎的骨折。中老年人骨折除了需要手術，還需要長時間休養，早期篩檢早期治療，才能有效預防骨折的發生，確保自身的生活品質，也可減少家人照顧或經濟上的負擔，建議民眾50歲後就要定期測量骨密度，追蹤骨本。

劉俊良建議預防骨質疏鬆的方法，首先補充鈣質及維生素D，每天需要1000毫克的鈣質及800國際單位的維生素D。牛奶、小魚乾、黑芝麻等含有較高的鈣質。而蛋黃、鮭魚、菇類等則有較高的維生素D。

其次，適當的日曬可以幫助人體製造更多維生素D，建議每日上午10點到下午3點的時段，曝曬10到15分鐘。適量運動可以同時增強肌肉和骨質密度，預防跌倒和骨折，並避免抽菸或過度飲酒的不良習慣。