根據豐興11日的牌價，廢鋼每噸1萬1,100元，鋼筋每噸1萬9,500元，每噸均下跌200元，型鋼則維持平盤，每噸2萬6,300元。
豐興指出，由於國際廢鋼價格近幾周累積呈小跌狀態，而廢鋼又是鋼筋的主要原料，在原料下跌的狀況下鋼筋也應調降。此外，下游對於購買鋼筋呈現觀望的態度，因此才會決定順勢調降以反應下游期望。
豐興11日開出本周盤價，鋼筋及廢鋼基價每噸均下跌200元，結束連續6周的平盤趨勢，該公司表示，由於國際廢鋼近幾周累計小跌，而鋼筋則因原料廢鋼下跌且下游觀望態度濃，因此本周盤價也小幅修正價格，以符合下游期待。
根據豐興11日的牌價，廢鋼每噸1萬1,100元，鋼筋每噸1萬9,500元，每噸均下跌200元，型鋼則維持平盤，每噸2萬6,300元。
豐興指出，由於國際廢鋼價格近幾周累積呈小跌狀態，而廢鋼又是鋼筋的主要原料，在原料下跌的狀況下鋼筋也應調降。此外，下游對於購買鋼筋呈現觀望的態度，因此才會決定順勢調降以反應下游期望。
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