根據豐興11日的牌價，廢鋼每噸1萬1,100元，鋼筋每噸1萬9,500元，每噸均下跌200元，型鋼則維持平盤，每噸2萬6,300元。

豐興指出，由於國際廢鋼價格近幾周累積呈小跌狀態，而廢鋼又是鋼筋的主要原料，在原料下跌的狀況下鋼筋也應調降。此外，下游對於購買鋼筋呈現觀望的態度，因此才會決定順勢調降以反應下游期望。