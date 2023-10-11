搭機最怕遇到哭鬧的小孩，一名女網友分享，她和老公搭乘15小時的長途飛機，本想好好休息，結果後方乘客的小孩卻狂踢他們的椅背，還動手拉女網友的頭髮，讓他們根本無法休息，且孩子在玩鬧過程中，家長完全不管教，讓他們很傻眼，最終孩子玩累睡著，女網友立刻往後傾斜座椅睡覺，即便孩子媽媽抱怨，她也不擺正座椅，因為飛機起飛的前4個小時，她已經忍耐很久了。

綜合外媒報導，國外一位女網友在網路論壇「Reddit」上分享，某次她和老公搭長途飛機，想著飛行時間要15小時，決定在飛機上好好休息，沒想到兩人剛閉上眼睛，後方乘客的孩子就開始鬧。

女網友指出，那個孩子看起來3歲左右，先是不斷踢他們的椅背，起初他們體諒孩子的年紀小，因此沒有抱怨，怎料這個孩子卻變本加厲的動手抓原PO的頭髮，甚至還拿書本戳她，過程中孩子的家長完全沒有出聲管教，讓她和老公很傻眼。

女網友表示，飛機起飛4小時後，那個「熊孩子」終於玩累，在媽媽懷裡睡著，而她也鬆了口氣，終於能好好休息，因此就將座椅稍微向後傾斜，怎料孩子的媽媽立刻出聲抱怨「你椅子這樣，我抱小孩坐很不舒服！」要她擺正座椅。

女網友說，她婉拒了對方，因為飛機座椅本來就可以傾斜，而且她也已經忍受了這個孩子4小時，現在輪到她好好休息了。

貼文曝光後，多數網友都支持原PO的作法，「長途飛行中，每個人都可能會傾斜飛機座椅，這是當初購買機位的權利」、「我也是家長，我絕對不會允許孩子對其他人做出這樣不禮貌的行為」、「這種不管教的家長最討厭了」；另有網友說，長途飛機就算孩子還很小，也建議多買個座位，要不然全程抱在腿上真的很累。