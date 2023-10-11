台塑(1301)第三季合併營收507億元，季成長4.7%；合併稅後利益66億元，每股稅後盈餘為1.05元。台塑表示，由於第三季是石化產品傳統需求旺季，加上原料乙、丙烯價格下跌，產品利差擴大，因此，台塑第三季本業轉虧為盈。台塑累計前三季合併稅後利益102億元，年衰退76.5％；歸屬母公司每股稅後盈餘為1.61元。

南亞(1303)第三季合併營業額672.5億元，季成長5.5%；歸屬母公司稅後利益為43.6億元，每股稅後盈餘0.55元。南亞表示，第三季本業方面，化工產品利差改善、塑膠加工產品利益溫和成長，而電子材料產品隨大環境漸佳，營運也逐漸增溫，此外，聚酯產品在美國亦穩定獲利，使得整體營業利益轉虧為盈；再加上認列台塑石化等權益法投資收益大幅增加，使南亞第三季獲利較前季成長達363.1%。南亞累計前三季歸屬母公司稅後利益為61.7億元，每股稅後盈餘0.78元。

台化(1326)第三季合併營收868.6億元、季成長15.5%；歸屬母公司稅後利益為74.94億元，每股稅後利益1.28元。台化表示，ARO-3及SM-3等大型產線定檢結束，第三季恢復正常生產，配合銷售策略調整，產銷量增加，原油價格上漲推升石化產品行情，改善產品價差，致營業利益由虧轉盈。台化前三季歸屬母公司稅後利益為84.23億元，每股稅後利益1.44元。

台塑化(6505)第三季合併營業額1926.58億元、季成長20.9%；合併稅後利益171.53億元，每股稅後盈餘1.81元。台塑化第三季原油平均煉製量481.9千桶/日，季增加37.4千桶/日；產品銷售量47,208千桶，比上季43,805千桶增加3,403千桶。售價上，第三季產品平均售價96.2美元/桶比上季增加10.0美元/桶，主要係杜拜原油均價比上季上漲9.0美元/桶所致。台塑化前三季稅後利益242.81億元，歸屬母公司稅後利益204.34億元，每股稅後盈餘2.15元。