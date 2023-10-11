該工會代表指出，已決定每天暫時停工一段時間，直至20日為止。若順利成行，這將是起亞3年以來再次有罷工行為。9月時，這個擁有近2.7萬名成員的工會宣布，超過9成2的會員贊成罷工，除非管理高層接受工會要求。

正當起亞的員工為自己在爭取權益之際，同屬一個集團的現代汽車，已於9月達成勞資共識，年薪將加12%，故也避免發生一場罷工之災。不過，起亞發言體系卻不評論，這場即將舉行的罷工。

起亞工會的這次訴求是，最低月薪再增加184,900韓元，約138.12美元。還有，績效獎金總金額要提升至起亞整間公司在2022年淨利的30%，以及退休年紀從60歲延長至64歲，且每星期只要工作4天。

工會幹部指出，在跟起亞管理高層協商時，各項作業將正常運作。根據統計，自7月以來，工會與公司已進行14次會商。分析師認為，現代汽車以及集團內零組件公司現代摩比斯，都是在罷工前一刻達成加薪協議，故起亞應該不會大罷工。

韓國Eugene投資證券指出，目前，起亞是集團內唯一一家，計劃要真的進行罷工的公司，故這次罷工可能不會帶給起亞太多的談判籌碼，可能也不會持續太久就會結束。起亞11日股價，盤中最高一度漲1.7%，目前則漲0.6%左右。