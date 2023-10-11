媒體人趙少康今在「戰鬥藍再動員」記者會時表達，兵役一定會回到四個月，不需要一年浪費大家時間。賴清德競選辦公室發言人陳世凱質疑，與趙同台的侯友宜，說要捍衛國家安全，當趙少康講出一年兵役是浪費時間時，卻沒有任何反對。

陳世凱呼籲，國家安全不容妥協，侯友宜既然代表國民黨參選總統，就應該向社會大眾說清楚講明，為何認為兵役回到一年是浪費時間，又為何縱容「洩密君」傷害國軍。

對於國民黨立委馬文君洩密爭議；陳世凱表示，侯友宜不僅是國民黨籍的總統候選人，更自詡為警察市長，卻對社會大眾對於馬文君的洩密質疑，閉口不談，無視黨籍立委傷害國軍、傷害國家安全的作為，根本就是為了自己的政治利益，打算包庇到底，令人遺憾。

陳世凱強調，侯友宜除了對傷害國軍的立委，不敢出面譴責，在今日出席所謂戰鬥藍記者會，卻對趙少康把兩岸和平的責任，歸咎在台灣單方面，為中國開脫，以及「兵役一定會回到四個月，不需要一年浪費大家時間」等，同樣閉口不談，是不是侯市長根本和自己的黨籍立委一樣，認為台灣不需要提升自我防衛，才會覺得是在浪費時間。