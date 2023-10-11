鵬管處將於11月11日舉辦單車聯誼，並贈送每人集愛情、人緣於一身的孔雀之珠，以及象徵「好歸宿」的好龜宿綠蠵龜項圈，予以祝福。（鵬管處提供／謝佳潾屏東傳真）

近年大鵬灣國家風景區管理處積極推動大鵬灣單車旅遊，今年首次推出「脫單方案」，將於俗稱光棍節的11月11日舉辦單車聯誼，並將送出象徵愛情的孔雀之珠給予祝福，在粉紅泡泡的加持下，活動訊息一出，報名相當踴躍，男生名額更是立即秒殺，現正候補中。

鵬管處指出，大鵬灣環灣自行車道曾被票選為全台十大自行車道、及16條精選路線之一，所以近年來管處一直積極透過各式活動推動大鵬灣的單車旅遊，今年在大家的集思廣益下，發現大鵬灣風景宜人，是個談戀愛的好地方，因此決定在光棍節舉辦單車聯誼，盼透過騎單車漫遊大鵬灣的方式，助單身男女成功脫單。

鵬管處表示，單車聯誼的騎乘路段有環灣自行車道、鵬村溼地、崎峰溼地，每個點都有私藏祕境，絕對能令人留下深刻回憶，而參加者不僅無需自備單車，管處還為大家提供拍貼機拍照留念，最重要的是，管處還將贈送每人集愛情、人緣於一身的孔雀之珠，以及象徵「好歸宿」的好龜宿綠蠵龜項圈，予以祝福。

鵬管處說，單車聯誼報名限制25至45歲單身男女，當中男女各占25人，而活動訊息一出後，詢問及報名都很踴躍，男生名額更是立即秒殺，目前陸續有人電話詢問候補中，至於女生名額目前也所剩不多，呼籲民眾要搶要快，來大鵬灣騎單車交友別有一番趣味。