性行為頗需要體力，許多男性做完愛後不免會有肚子餓、想進食的慾望，泌尿科醫師程威銘表示，這是正常的生理現象，他建議應選輕盈又營養豐富的食物，例如水果、優質蛋白質、優質碳水化合物等這3種食物，以利迅速恢復體力，隨時再提槍上陣。

北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘在其臉書粉專表示，做愛對男性而言，算是消耗身體能量的有氧運動，會使血糖值降低，也因流汗讓身體的水分流失，因此做完後愛會有餓與渴的感覺。此外，男性在高潮時，大腦會分泌許多種神經傳導物質，其中一種名為「催產素」的激素，除了會讓人產生放鬆與滿足的感覺，也會引發饑餓感。

至於做愛後的食物，他表示，選擇輕盈又營養豐富的小吃為主，第一為新鮮水果，例如香蕉、藍莓、西瓜等，富含維生素與礦物質，可以幫助身體修復，避免因為電解質不平衡而造成肌肉抽筋；第二類為優格、鮭魚、雞肉、豆腐，可以提供優質蛋白質，可幫助修復性行為過程中可能拉傷的肌肉。

第三為堅果、黑巧克力、燕麥、地瓜等可提供優良的油脂與碳水化合物，讓身體快速補充能量，也可以維持健康的荷爾蒙水平。

程威銘也表示，做愛後的食物不可胡亂選擇，因為一般人常在晚上做愛，若胡亂進食不只會影響身體的恢復，也會影響到睡眠品質，要避免油膩或辛辣的食物、精緻澱粉、含咖啡因這3類食物。

他說明，油膩或辛辣的食物會讓身體更加沉重與疲倦，且在睡前吃這類食物也容易消化不良，進而影響睡眠；蛋糕等這類精緻澱粉的升糖指數較高，會快速讓血糖上升，使人更加疲憊，不利做愛後的體力恢復。至於咖啡、可樂、綠茶等因為含有咖啡因，若太晚喝會影響睡眠品質。