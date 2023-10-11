太想買遊戲點數卻動了歹念吃上官司！桃園1名男子去（2022）年10月，涉嫌於服兵役期間偷走同袍錢包，不僅把現金拿走，還假冒並盜刷其信用卡2萬6490元買遊戲點數，直至被害者發現失竊後通報才被送法辦。目前桃園地檢署依竊盜、偽造文書等罪嫌將男子提起公訴，而該案後續結果尚未出爐。

根據起訴書顯示，現年21歲的林男曾在陸軍六軍團某砲兵單位服役，已在今（2023）年1月1日退伍，而在去年的10月8日上午，他被指偷竊李姓同袍的錢包，前後還盜刷其信用卡13次。

據悉，林男拿走李男的信用卡、金融卡及1700元現金，並於當日用個人的手機冒充被害人，盜刷26490元購買遊戲點數。待李男發現錢包被偷，信用卡還被盜刷後，他便立即通報軍中長官，並由桃園憲兵隊將林男查獲，移送至桃園地檢署進行偵辦。

桃園地檢檢察官依竊盜、偽造文書等罪嫌將林男提起公訴，而該案的後續結果還未公布。