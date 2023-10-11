藍白合議題備受關注，北市議會國民黨團今召開重大議案說明會，議員吳世正卻率先砲轟柯一向「貶損別人，成就自己」，近日網上更有名為《你知道這些北市府的法規都被蔣萬安廢除了嗎？》的影片瘋傳，市議員游淑慧痛批，影片中法規僅是柯市府疊床架屋規定，更質疑白營一放面踩一方面要合作，要怎麼談藍白合。

吳世正表示，他經歷過馬英九、郝龍斌及柯文哲執政時期，但是柯的民調及施政滿意度一向項墊底，「講得好聽，做得難看」，現在柯要選總統了，想衝高立委席次，才在指指點點，好像都要聽他的話。

吳世正指出，柯說要改變政治文化，訂定公務人員遴選制度，想讓公務員不必再只討好市長1人，讓民眾以為他公開透明。他例舉昔柯市府小內閣爭議說明，當時社會局長倪重華遴選案引發爭議，導致遴選委員多人請辭，環保局長劉銘龍遴選也讓市政顧問請辭，另外，柯竟然找他的學生許立民擔任社會局長，他痛批，正因為許是柯的學生，才能以醫師背景擔任社會局長。

吳世正說，台北市長蔣萬安廢除此遴選制度，遭柯陣營攻擊，希望蔣市府對此反擊。

游淑慧也提到，《你知道這些北市府的法規都被蔣萬安廢除了嗎？》影片中，所謂被廢除的法規，都只是柯市府任內自己訂定，疊床架屋的內規，根本沒有經過法治程序，而新市府上任改變領導方式本屬正常，卻被拿來說嘴，若市府不回應會很吃虧。

游淑慧說，蔣萬安為人厚道，與柯文哲砲打前朝的作風不同，不及時回應恐會讓台北市民混淆為何蔣市府要廢除柯任內的法規。她痛批，遴選委員會就是在疊床架屋，當時正是他們將部分資料外洩給名嘴上政論節目去講。

游淑慧說，這樣一邊踩，一邊說要合作，要如何談藍白合，雖然蔣不攻擊前朝，但也不應被消費。

對此，蔣萬安則表示，會請市府發言人彙整資料後一併說明。