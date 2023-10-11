40歲的吳姓男子與時任女友今年8月在家中喝酒聊天時，雙方起了爭執，未料吳男涉嫌將女友從2樓陽台處推落，險些喪命，路人見狀趕緊報警，事後吳男否認，女友也稱自己不記得，但根據證人說法及相關事證，檢方依殺人未遂將他起訴。

檢方指出，40歲吳姓男子與當時還是女友的郭姓女子，今年8月28日凌晨1點多，郭女到吳男大寮區住所喝酒聊天時，雙方突然起爭執，凌晨5點多，跑到2樓陽台處2人還在吵，吳男卻涉嫌將郭女從2樓陽台處推落，郭女摔到地面，受有重傷，民眾見狀趕緊報警並叫救護車，將她送醫，郭女受有胸部鈍傷併多處肋骨骨折等傷勢，所幸救治後，撿回一條命。

吳男否認殺人未遂犯行，辯稱並沒有要置她於死的想法；郭女則稱，自己也不知道為何會從陽台摔落，到醫院後醫生說她運氣很好，肋骨斷裂沒有插到肝臟、心臟，否則人就不在了，不過證人卻指證歷歷。警方根據證人說詞，認為吳男有殺人不確定故意，依照殺人未遂罪起訴他。

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