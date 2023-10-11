以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）激烈交戰之際，激進駭客組織表示，他們正在網路攻擊以色列目標，像是「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）等網站。

資安公司「記錄未來」（Recorded Future）表示：「每天都有數十個受害者，有既有的組織宣稱是他們所為，也有新的（駭客）組織聲稱係他們所做。」

重大或長期損害的案例不多，但從這樣的激進主義可以看出，支持者如何利用數位工具，把戰爭帶到網路上。

聲援哈瑪斯的駭客組織AnonGhost，聲稱他們破壞了以色列的緊急警報應用程式。

另一個名為AnonymousSudan的組織在Telegram上表示，他們積極攻擊以色列的重要基礎設施。不過，該組織幾乎沒有提供證據來佐證這項說法。

安全分析家指出，以色列有100多個網站因分散式阻斷服務（DDoS）攻擊而遭到破壞或暫時中斷。

「耶路撒冷郵報」總編輯梅爾（Avi Mayer）在電子郵件中表示：「過去幾天，攻擊者讓我們長時間處於離線狀態，這是公然攻擊新聞自由。」

以色列電腦緊急應變小組（CERT）尚未回覆記者詢問。