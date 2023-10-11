南投縣第2選區民進黨立委蔡培慧11日在民進黨中央黨部開記者會，指「地方社群講，游灝邀請大家去澳門，而且落地接待」，要對手游灝出面說明。國民黨立委參選人游灝痛斥，蔡培慧憑空捏造選舉招待的言論抹黑攻擊，嚴重損害本人名譽，意圖使人不當選。

蔡培慧尋求連任，對內除了已經退出民進黨、昔同黨同志陳癸佑宣布參選搶票，對外還要力抗藍營立委參選人、南投縣議員游灝，她在民進黨中央黨部開記者會，指游灝曾擔任國民黨前主席洪秀柱的辦公室主任，是洪秀柱嫡系子弟兵，現在爭搶進國會，最近「地方社群講，游灝邀請大家去澳門，而且落地接待」，這次更誇張「里長群組說，游灝邀大家到大陸，這次不用付錢」。

「蔡培慧不實言論，嚴重損害本人名譽，並意圖使人不當選！」游顥指出，他出身南投縣議員，一直在地方服務並關懷弱勢，有關蔡培慧提到澳門落地招、免費遊大陸完全是子虛烏有！憑空捏造一個選舉招待，這叫做「意圖使人不當選」，呼籲蔡培慧提出事證，不然就到法院說明。

游顥怒斥，蔡培慧無法為南投農業、觀光發聲，只能做一個支持萊豬、廢死等背離民意的「黨意立委」，超思蛋問題也沒有跟民眾站在一起，呼籲蔡培慧不要做棄南投、毀台灣的人，背棄選民權益、毀台灣民主，不要每次選舉只會操縱恐中、仇中言論，強調國民黨一直為兩岸和努力，所謂的賣台是指「賣台灣水果、賣台灣農特產」，不像你們故意挑起恐中仇恨製造對立與戰爭。