大里仁愛醫院耳鼻喉科醫師張耕閤（左）提醒，一般民眾如果發覺口腔有硬塊，或者持續兩周以上未癒合的口腔潰瘍，應該立刻到門診接受檢查與評估是否需要進行切片檢查和後續治療。看診示意圖，非當事病患。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

53歲張女士因缺牙無法好好享用美食，經牙醫治療建議裝設活動假牙，卻發現口腔上顎處長出1顆巨大硬塊影響裝設，經檢查診斷為「顎骨隆突」，幸經手術切除恢復成平坦、正常狀態，並順利裝設活動假牙，前後歷經4個月重拾美味人生。

53歲張女士日前發現口腔上顎處長出1顆巨大硬塊影響裝設活動假牙，經檢查診斷為「顎骨隆突」，幸手術切除恢復成平坦、正常狀態。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

大里仁愛醫院耳鼻喉科醫師張耕閤表示，張女士口腔中的硬塊叫做「顎骨隆突」，屬於1種先天性良性的骨質增生，很多人都會出現，是相當常見的骨質變異，出現的位置在口腔上方上顎處，可大可小。通常「顎骨隆突」不會自行生長變大，不過部分民眾常吃冷熱食物，刺激骨質增生或是長期磨擦才會有所影響。另外，此種隆突也可能出現在舌底兩側齒齦處，很容易在吃較硬的食物時摩擦到隆突造成粘膜破裂，導致產生口腔潰瘍。

張耕閤指出，張女士的隆突在電腦斷層畫面顯示為2.5公分，屬於較大的隆突，切除下來的體積宛如貢丸般大。若張女士要裝設活動假牙，必須先進行切除才能使用，並能一併改善硬塊常常出現潰瘍而影響進食的狀況。

張耕閤表示，如果患者容易反覆在隆突處產生潰瘍，或因為巨大隆突無法戴活動假牙，可以接受手術將骨質增生去除。手術方式可透過口腔進入，將腫塊粘膜分離後使用器械將骨質增生區域磨平，再將粘膜進行縫合，臉部外觀無傷口。術後兩周需要吃軟質食物，粘膜完全癒合則大約為1個月左右。

張耕閤建議，一般民眾如果發覺口腔有硬塊，或者持續兩周以上未癒合的口腔潰瘍，應該立刻到門診接受檢查與評估是否需要進行切片檢查和後續治療，以免良性與惡性腫瘤持續存在及擴大，延誤治療的黃金時機。