新竹縣25歲林姓男子，近幾個月來常有下背部疼痛情形，腰酸背痛影響睡眠，早上起床常覺得背部緊繃疼痛，要活動一陣子才會比較緩解，到台北榮總新竹分院檢查是罹患「僵直性脊椎炎」，用藥物治療後，症狀改善許多。

兒科／過敏免疫風濕科醫師郭秉洋表示，僵直性脊椎炎是一種慢性發炎性關節的疾病，好發在男性，特別是年輕族群，該疾病也有家族遺傳的傾向。

通常在中軸的脊椎關節與兩側的薦腸關節時常受到影響，特徵是慢性的下背部疼痛，臀部疼痛，運動後疼痛會緩解，休息不動反而會慢慢痛起來，也時常有晨間僵硬的症狀出現。

另外，僵直性脊椎炎也可能會影響到身體其他部位，在眼睛會有虹彩炎，造成眼睛痛看不清。在頸椎、胸椎、腰椎與薦椎關節長期發炎會造成關節融合，影響關節的活動度，在周邊關節像是手腳或跟腱處也可能受到影響，也有些患者會合併有發炎性腸道的問題。

郭秉洋指出，如果未能早期發現早期治療，最常見到的就是變成竹竿樣的脊椎，不僅活動受到限制，將來骨折的風險也比較高。建議民眾如時常有下背部疼痛的情況，或是有僵直性脊椎炎的家族史，做抽血與影像檢查。