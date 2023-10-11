民進黨台北市議員林延鳳11日表示，副市長李四川只答應市長蔣萬安加入市府團隊1年半。李四川回應，政務官在做不好或不符合意願的情況下，本來就隨時都可以離開。

林延鳳11日接受廣播節目專訪，她指出，市府團隊內知情人士透露，李四川只答應蔣萬安加入市府團隊1年半，因此有可能在明年中下旬離開，雖然李離開市府後，還有林奕華，但林不懂工程體系。

李四川回覆，政務官離開有2種情況，就是本人要離開或市長要他離開，因此政務官在做不好或不符合意願的情況下，本來就隨時都可以離開。