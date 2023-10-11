桃園一名姜姓男子跟女友A女（化名），在去年4月分手，但他覺得女方劈腿，所以傳電子郵件、訊息辱罵她，還把臉書帳號換成女方半裸照，法院判姜男要賠A女20萬元。

判決書指出，姜男跟A女原是男女朋友，去年4月間協議分手後，姜男認前女友移情別戀而心生不滿，在6月上旬，在網路上和撥打電話的方式，反覆威脅、辱罵A女，進行干擾、要求聯絡、見面等追求行為，讓A女心生畏懼，讓她身心受創，所以他要提告求償200萬。

A女主張，姜男寄電子郵件給她，標題寫「婊子就該痛苦的活著」，信件寫，「妳的確是個婊子，爛貨，妳只要悲慘，痛苦，孤單的活下去吧。」不僅如此，姜男還在臉書帳號散佈她的半裸照片，設為臉書帳戶大頭貼，公開2人的對話內容。

姜男辯稱，他不能接受A女在情感上所造成的傷害行為，但他沒有上網PO裸照，而女方朋友看到，不見得是他造成的，他願意為情緒上行為道歉，但A女請求金額過高。

法官認為，姜男因情感細故，不思以適當方式處理及宣洩情緒，竟持續以電子通訊、網際網路及撥打電話之方式，對A女謾罵、騷擾，侵害隱私權、自由權、名譽權等人格權甚鉅。法官表示，因網路無遠弗屆的特性，一旦個人資訊遭上傳至網路，已觸及網友各種備份、分享等，難以控制其傳播，並無法期待可追本溯源將檔案永久刪除，判姜男要賠償20萬元。可上訴。