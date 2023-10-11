徐裕逢擔心死豬造成民眾發生事故。（徐裕逢提供／李京昇苗栗傳真）

銅鑼鄉中興工業區附近道路出現死豬、死雞屍體。（徐裕逢提供／李京昇苗栗傳真）

苗128線往銅鑼方向，也有1隻被輾過的死雞屍體。（徐裕逢提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區附近道路、苗128線出現死豬、死雞屍體，銅鑼鄉代表徐裕逢11日接獲民眾反映，質疑死豬雞隨處可見，未來若在鄉內設置畜牧循環資源利用研究中心（化製廠），後果恐不堪設想；縣長鍾東錦今天也在縣務會議中，要求農業處偕同警察局徹查來源，目前追查到是養豬協會的車輛載運過程掉落，將依《動物傳染病防治法》開罰2到10萬元。

徐裕逢表示，他今天早上10點多接獲民眾反映，在銅鑼鄉中興工業區北區附近道路上，有2隻死豬跟1隻死雞的屍體，另外在苗128線往銅鑼方向，也有1隻被輾過的死雞屍體。

徐說，2隻死豬屍體橫躺路邊，該處又是轉彎處，恐有危險疑慮，而且縣府規畫在銅鑼鄉內設置處理死禽屍體的畜牧循環資源利用研究中心，他感嘆「化製廠還沒有正式來銅鑼設廠，但路上病死豬雞已經隨手可見，大家未來想過這種生活嗎」，再度要求退回設置案。

豬、雞橫死銅鑼街頭，地方憂：設置化製廠不堪設想。(李京昇翻攝)

縣長鍾東錦11日在縣務會議中也指示農業處、警察局追查來源。農業處長陳樹義說，目前已到場協助將死豬、死雞屍體處理完畢，屍體已追查到是養豬協會的收運死廢畜禽車輛，其運送過程不慎掉落，後續將依《廢棄物清理法》、《動物傳染病防治法》開罰。另，苗栗警分局也將依《道路交通管理處罰條例》告發，可處3000元到1萬8000元罰鍰。

針對畜牧循環資源利用研究中心的疑慮，農業處解釋規畫畜牧廢棄物處理方式，禽畜糞經由厭氧醱酵方式處理，殺菌處理後的消化液可做為液肥，固態經堆肥處理後做為肥料，發酵過程產生的沼氣，經汙染防制設備處理後可再利用進行發電，同時達到廢氣再利用和汙染防治。

死廢畜禽採生物處理機醱酵處理，設備中附有獨立空氣防治設備，避免異味逸散。縣長鍾東錦則指若發生屆時沼氣外洩或產生臭味，將立即停工關廠。