國民黨台北市議員徐巧芯連日公布「錢見國造」錄音檔，前海軍顧問郭璽則揚言提告。徐巧芯今日於臉書發文表示，訴狀都準備好了，放話今日提告的郭卻消失，面對媒體卻不斷躲閃，做賊心虛。她更預告，將於明日向地檢署告發郭璽洩漏國防祕密，並傳已經躲了2周的潛艦國造小組召集人黃曙光出面釐清背後爭議疑雲。

徐巧芯上午在臉書貼文寫道，「哈囉，郭璽還在嗎？協尋郭璽！」，許多人說潛艦國造水很深，郭突然消失令人擔心。她說，郭曾揚言連假後（今日）要告她，她也已經備妥資料及後續錄音檔準備告發郭，要讓他在法庭接受審判。

她狠酸，坐牢吃水餃，不是人間蒸發，請大家協尋郭璽，希望他「一切平安」。

到了下午，徐巧芯再度發文表示，原來郭璽還在，只是自稱被「12道金牌下令封口」，不再公開說明。她表示，是誰封口？哪個層級封他口？為什麼封口？如果不封口會怎樣？她更酸，郭是否遭到威脅，若有請眨眨眼。

徐巧芯說，她不是「消滅郭璽集團」，而是「消滅違法洩密賣台集團」，郭璽雖揚言提告，但面對媒體卻躲躲藏藏、抱頭鼠竄，擺明是做賊心虛，甚至講話前言不對後語被多次打臉。

徐巧芯指出，既然郭要告她，她明日也會向地檢署正式告發郭璽違反《刑法》第109條及114條，讓真正該坐牢的郭接受司法審判，未來出庭也將傳神隱2周的黃曙光出庭釐清潛艦國造背後爭議。